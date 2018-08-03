Тела погибших в Таджикистане туристов передали диппредставительствам

ДУШАНБЕ, 3 авг – РИА Новости, Лидия Исамова. Тела туристов, погибших в результат нападения на юге Таджикистана, переданы дипломатическим представительствам стран, гражданами которых они были, сообщили РИА Новости в МВД республики.

"Тела четырех иностранных велотуристов — двух граждан США, одного голландца и одного швейцарца — переданы правительствам этих стран, отправкой тел на родину будут заниматься диппредставительства этих стран в Таджикистане", — сказал собеседник агентства.

Посольства не комментируют вопросы, касающиеся отправки тел погибших на родину. "Это слишком личный вопрос, и по просьбе родственников мы не комментируем и не можем дать сведения по этому вопросу", — сообщили РИА Новости в посольстве США в Душанбе.

В результате наезда автомобиля в Дангаринском районе Хатлонской области 29 июля погибли четыре велотуриста (два американца, швейцарец и гражданин Нидерландов), путешествовавших по стране, трое получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"* (запрещена в РФ), местные силовики это заявление не комментируют. МВД Таджикистана обвинило в нападении на туристов запрещенную в стране Партию исламского возрождения (ПИВТ).

*Террористическая организация, запрещенная в России