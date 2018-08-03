В Таджикистане два туриста остаются в больнице после нападения

Велосипеды туристов которых сбили в Таджикистане. 29 июля 2018 года

Велосипеды туристов которых сбили в Таджикистане. 29 июля 2018 года

ДУШАНБЕ, 3 авг — РИА Новости. Два иностранных туриста, получившие ранения в результате нападения в Таджикистане минувшее воскресенье, по-прежнему остаются в больнице в Душанбе, сообщили РИА Новости в пятницу в минздраве республики.

В результате наезда автомобиля в Дангаринском районе 29 июля погибли четыре иностранных велотуриста (два американца, швейцарец и гражданин Нидерландов), путешествовавших по стране, трое получили ранения. Нападавшие добивали туристов ножами. Пятеро подозреваемых к причастности к инциденту оказали вооруженное сопротивление при задержании и были ликвидированы, задержаны еще несколько человек.

"Два туриста, получившие опасные ножевые ранения, до сих пор проходят стационарное лечение в одной из больниц Душанбе", — сообщил собеседник агентства.