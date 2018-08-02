Додон рассказал, когда может появиться возможность решения по Приднестровью

КИШИНЕВ, 2 авг — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что в этом году могут появиться предпосылки к решению приднестровского конфликта, но многое будет зависеть от итогов парламентских выборов.
"То, что происходит в геополитическом плане, подтверждает мои надежды, что в 2018 году может появиться возможность разговора о решении приднестровского конфликта, хотя инструментов по реализации пока нет. На каждой встрече с Путиным мы обсуждаем приднестровский вопрос, можно говорить о том, что есть движение в этом вопросе", — сказал Додон в четверг в эфире телеканала Accent TV.
Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 24 февраля 2019 года.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.