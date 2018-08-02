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Американские сенаторы подготовили новые санкции против России

Сюжет:
Санкции в отношении России (6831)
(обновлено: 19:27 02.08.2018)
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© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фотоЗдание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Группа американских сенаторов представила на рассмотрение законопроект, который ужесточает санкции против России, следует из заявления представителей Демократической и Республиканской партий.

Герб РФ на монете. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Аналитик рассказал о последствиях санкций США против госдолга России

В документе предлагается ввести новые ограничительные меры, в том числе и против российского госдолга. Кроме того, законопроект предусматривает санкции против российских политиков и бизнесменов.

По словам одного из авторов законопроекта, сенатора-республиканца Линдси Грэма, вынешний режим санкций не смог удержать Россию от вмешательства в предстоящие среднесрочные выборы 2018 года. Он отметил, что цель Соединенных Штатов — изменить статус-кво и ввести "сокрушительные" санкции и другие ограничения против "путинской России".

Он подчеркнул, что предлагаемые меры станут "самыми тяжелыми из когда-либо введенных".

Новые санкции будут действовать до тех пор, пока Россия не прекратит кибератаки на США и не изменит политику в Сирии и на Украине, добавил Грэм. Прямую ответственность за это сенатор возлагает на президента России Владимира Путина.

"Усиление давления"

На прошлой неделе Грэм и его коллега-демократ Боб Менендес рассказали о начале работы над "всеобъемлющим законопроектом" по усилению санкционного давления на Россию. По словам главы комитета по международным делам сената США Боба Коркера, конгресс может принять этот законопроект до конца года.

США намерены ввести санкции против российского госдолга. Как должна реагировать Москва?
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    Ограничить деятельность американских компаний в России

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    Не думаю, что дело дойдет то таких санкций, они ударят и по Вашингтону
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В частности, санкции предполагается ввести против российского энергетического и финансового секторов, предприятий с участием госкапитала, суверенного долга. Кроме того, подразумеваются секторальные санкции против киберигроков в России, а также создание Национального центра реагирования на российские угрозы.

В документе есть положения, ускоряющие передачу оборонных изделий странам НАТО с целью уменьшения зависимости некоторых из них от российской военной техники.

Также предлагается сделать "решительное заявление о поддержке НАТО" и включить требование о том, чтобы выход США из состава альянса был возможен, только если его одобрят две трети сената. Эта норма вызвана критикой в адрес НАТО со стороны президента Дональда Трампа, который, впрочем, никогда не говорил о намерении выйти из Альянса.

"Борьба с мнимым "врагом"

Политолог Сергей Гребенюк рассказал, зачем американским законодателям вводить новые санкции. По его словам, западной элите выгодно поддерживать антироссийскую истерию, частью которой является поддержание существующих санкций и принятие их новых пакетов.

Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Санкции против России неэффективны, считает эксперт

"Происходит сознательная демонизация нашей страны как игрока на международной арене и на этой основе — консолидация американской элиты вокруг "сдерживания" России", — отметил он в эфире радио Sputnik.

Специалист считает, что инициативы по принятию все новых и новых санкций будут появляться и дальше, в том числе, в преддверии предстоящих осенью выборов в конгресс.

"Для кандидатов это будет способ проявить себя в борьбе с мнимым "врагом", показать себя "патриотами", продемонстрировать, что вот, мол, они заботятся о благе своей страны. А как это поможет или не поможет им на выборах — посмотрим", — сказал Гребенюк.

"Ловят любой повод"

Директор Института стратегических оценок, заместитель председателя "Ассоциации Россия-США" Сергей Ознобищев также считает, что инициатива конгрессменов продиктована стремлением напомнить о себе избирателям в преддверии промежуточных выборов.

При этом, как отмечает эксперт, законопроект скорее всего будет одобрен президентом.

"Трампу нужно выиграть выборы, и республиканцам надо выиграть промежуточные выборы. Если выиграют республиканцы, то ситуация начнет меняться. Если нет, то тоже будет меняться, но в худшую сторону", — считает эксперт.

Крымский мост
© Фото : Крымский мост
Евросоюз ввел санкции против строителей Крымского моста

Эксперт заявил, что сенаторы ориентируются на народные массы. "Они ловят буквально любой повод, который позволит им выделиться среди другой армии или полка сенаторов или конгрессменов, заявить о себе, чтобы избиратели о них вспомнили", — заявил Ознобищев.

"Там подхватывают русофобию, нельзя же говорить: в чем дело, давайте разберемся, насколько это… Это будет непопулярно, сразу этот человек потеряет избирательные очки. Следовать в кильватере настроения и угадывать хорошо, как настроения повернутся завтра-послезавтра — в этом мастерство конгрессмена", — отметил эксперт.

По мнению эксперта, необходимо воспользоваться возможностью наладить отношения с США, так как Трамп является человеком, с которым "можно иметь дело".

"У власти в Америке находятся люди — какими бы они ни были — но они психически нормальные. Они имеют основания для своих действий — правильно они их оценивают или нет, это другой вопрос", — отметил Ознобищев.
Ознобищев высказал мнение, что счет санкциям уже тяжело вести и пора ввести науку "санкциеведение" — полностью о них имеют информацию лишь их фигуранты.

Эксперт не стал строить предположения о возможном эффекте санкций на курс рубля, вспомнив цитату бывшего российского министра Виктора Черномырдина: "Прогнозирование — вещь сложная, особенно когда речь идет о будущем".

Антироссийские санкции и международная торговля
© РИА Новости, Инфографика
Санкции против России и международная торговля

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Популярные комментарииВсе комментарии
Саня Саня
Договариваться с остальным миром и продавать зеленые фантики, национализировать компании, заморпживать счета, пытаться рушить бакс! Но этого не будет - наша верхушка там. (счетами, детями, недвижимостью, )
19:44
02.08.2018
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