"Выглядеть патриотами". Политолог о заявлениях в США о новых санкциях

Ряд сенаторов США сообщили о возможном принятии до конца года законопроектов о новых санкциях против России. Зачем это нужно американским законодателям, в эфире радио Sputnik рассказал политолог Сергей Гребенюк.

Глава комитета по международным делам сената США Боб Коркер заявил, что американский конгресс может принять законопроект об антироссийских санкциях до конца года, передает агентство Bloomberg.

"Конгресс, вероятно, примет законопроект о санкциях против России в этом году", – цитирует агентство Коркера.

Политик добавил, что хотел бы утвердить документ "в ближайшие месяцы".

Накануне сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм и его коллега-демократ Боб Менендес объявили о начале работы над "всеобъемлющим законопроектом" по усилению санкционного давления на Россию.

В ответ на это в Госдуме пообещали зеркальную реакцию, назвав санкции США "дубинкой по выбиванию основных игроков с поля".

Политолог Сергей Гребенюк в эфире радио Sputnik прокомментировал заявления американских сенаторов.

"Американской элите в целом выгодно поддерживать антироссийскую истерию, частью которой является поддержание существующих санкций и принятие их новых пакетов. Происходит сознательная демонизация нашей страны как игрока на международной арене и на этой основе – консолидация американской элиты вокруг "сдерживания" России. Поэтому инициативы принятия все новых и новых санкций будут, несомненно, появляться. В том числе в преддверии предстоящих осенью выборов (в конгресс США, – ред.). Для кандидатов это будет способ проявить себя в борьбе с мнимым "врагом", показать себя "патриотами", продемонстрировать, что вот, мол, они заботятся о благе своей страны. А как это поможет или не поможет им на выборах – посмотрим", — сказал Сергей Гребенюк.

В среду Госдепартамент США выпустил "Крымскую декларацию" – формальный документ, определяющий непризнание Крыма частью России официальной политикой США.

В Совете Федерации назвали выводы американских коллег бездумными клише и радикальным заблуждением. По словам председателя комитета по международным делам Константина Косачева, американская сторона пытается "выступить против воли народа, отказывая ему в справедливости".

Крым вновь стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента избирателей Севастополя высказались за вхождение в состав России. При этом Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. В Москве неоднократно заявляли, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

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