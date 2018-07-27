РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

"Выглядеть патриотами". Политолог о заявлениях в США о новых санкциях

(обновлено: 10:31 27.07.2018)
04081
© РИА Новости / Игорь МихалевПерейти в фотобанкЗдание конгресса США в ВашингтонеЗдание конгресса США в Вашингтоне
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
Ряд сенаторов США сообщили о возможном принятии до конца года законопроектов о новых санкциях против России. Зачем это нужно американским законодателям, в эфире радио Sputnik рассказал политолог Сергей Гребенюк.

Глава комитета по международным делам  сената США Боб Коркер заявил, что американский конгресс может принять законопроект об антироссийских санкциях до конца года, передает агентство Bloomberg

 "Конгресс, вероятно, примет законопроект о санкциях против России в этом году", – цитирует агентство Коркера.

Президент США Дональд Трамп и государственный секретарь США Майк Помпео на саммите НАТО. 12 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Возможно ли сейчас сближение позиций РФ и США по Украине? Мнение политолога
Политик добавил, что хотел бы утвердить документ "в ближайшие месяцы".

Накануне сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм и его коллега-демократ Боб Менендес объявили о начале работы над "всеобъемлющим законопроектом" по усилению санкционного давления на Россию.

В ответ на это в Госдуме пообещали зеркальную реакцию, назвав санкции США "дубинкой по выбиванию основных игроков с поля".

Политолог Сергей Гребенюк в эфире радио Sputnik прокомментировал заявления американских сенаторов. 

"Американской элите в целом выгодно поддерживать антироссийскую истерию, частью которой является поддержание существующих санкций и принятие их новых пакетов. Происходит сознательная демонизация нашей страны как игрока на международной арене и на этой основе – консолидация американской элиты вокруг "сдерживания" России. Поэтому инициативы принятия все новых и новых санкций будут, несомненно, появляться. В том числе в преддверии предстоящих осенью выборов (в конгресс США, – ред.). Для кандидатов это будет способ проявить себя в борьбе с мнимым "врагом", показать себя "патриотами", продемонстрировать, что вот, мол, они заботятся о благе своей страны. А как это поможет или не поможет им на выборах – посмотрим", — сказал  Сергей Гребенюк.   

В среду Госдепартамент США выпустил "Крымскую декларацию" – формальный документ, определяющий непризнание Крыма частью России официальной политикой США.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм на пресс-конференции по поводу введения законодательства для пресечения сексуальных домогательств на рабочем месте
© AP Photo / Andrew Harnik
"Для России это все вторично". Политолог о планах в США ужесточить санкции
В Совете Федерации назвали выводы американских коллег бездумными клише и радикальным заблуждением. По словам председателя комитета по международным делам Константина Косачева, американская сторона пытается "выступить против воли народа, отказывая ему в справедливости". 

Крым вновь стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента избирателей Севастополя высказались за вхождение в состав России. При этом Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. В Москве неоднократно заявляли, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. 

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. А еще вы можете найти нас в Одноклассниках. Присоединяйтесь!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена