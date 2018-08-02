Врачи не обнаружили следов пыток на телах убитых в ЦАР журналистов

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. При первичном осмотре тел российских журналистов, убитых в Центрально-Африканской Республике, следов пыток не обнаружено, заявили в российском МИД.

По ее словам, местные врачи нашли только огнестрельные ранения.

Во вторник в ЦАР нашли тела Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Все трое работали там от "Центра управления расследованиями" Михаила Ходорковского и снимали в республике документальное кино. В последний раз они выходили на связь в воскресенье.

Несколько африканских информационных сайтов обнародовали две фотографии, на одной из которых журналист Максим Шевченко и глава "МБХ-медиа" Вероника Куцылло, лично знавшие погибших, предварительно опознали Джемаля и Расторгуева. При этом эксперт Сергей Мятюгин после изучения снимков заявил РИА Новости, что на телах погибших заметны следы пыток.

"Иностранцев не пытают"

Заведующая Центром изучения стран Тропической Африки Института Африки РАН Татьяна Денисова отметила, что в Центрально-Африканской Республике, как и в других странах Африки, пытки часто применяются при вооруженных конфликтах, однако в отношении иностранных граждан такой практики замечено не было.

"Я никогда не слышала, чтобы в ЦАР пытали иностранных журналистов. В целом, конечно, пытки там часто применяются в конфликтах, но не при грабеже. Пытают обычно, когда хотят что-то узнать. Пытают даже местных жителей, которые поддерживают другую группировку, — такое бывает, но чтобы пытали белых иностранцев — такого я не слышала", — сказала Денисова. По ее мнению, произошедшее с журналистами связано с ограблением.

"Территория без правил"

Старший научный сотрудник Центра африканских исследований Института всеобщей истории РАН, профессор ВШЭ Николай Щербаков считает, что еще рано говорить о реальной подоплеке преступления.

"Но о чем можно точно сказать — так это о том, что Центрально-Африканская Республика, как и вся зона Сахеля (зона к югу от Сахары — ред.) — это место очень большого напряжения, где действует очень много противоборствующих группировок. И, конечно же, журналисты, работающие в таких районах, подвергают себя особому риску", — подчеркнул эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, для группировок, воюющих там, не существует никаких правил, законов и ограничений. Он отметил, что их легко можно купить или заставить совершить какие-то действия.

При этом специалист не исключил мотив ограбления при убийстве россиян. Он напомнил, что В таких местах как ЦАР никакие повышенные меры безопасности не будут чрезмерными.

Обстановка в ЦАР

Ситуация в ЦАР обострилась в 2013 году после свержения президента Франсуа Бозизе, находившегося у власти с 2003 года.

Боевикам исламистской группировки "Селека", свергнувшей Бозизе, начали противостоять христианские формирования "Анти-Балака".

По данным ООН, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли более тысячи человек.

Ранее на сайте консульского департамента МИД России были опубликованы рекомендации, в которых говорится, что силы правопорядка ЦАР "практически не функционируют и рассчитывать на их помощь в случае неприятностей особо не приходится". В министерстве отмечали, что криминогенная обстановка в республике сложная, там регулярно происходят вооруженные грабежи и убийства, нападения на иностранцев, поэтому посещение страны сопряжено с большими рисками.

По версии Global Peace Index 2018 — рейтинга оценки "миролюбия" в странах мира, ЦАР занимает 155-ю строчку из 163. Ниже идут Сомали, Судан, Ирак, на последнем месте — Сирия.