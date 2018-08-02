Африканист: для воюющих в ЦАР группировок не существует никаких правил

При первичном осмотре тел российских журналистов, убитых в Центральноафриканской республике, следов пыток не обнаружено, заявили в МИД России. Африканист Николай Щербаков прокомментировал в эфире радио Sputnik данные, поступающие из ЦАР.

При первичном осмотре тел журналистов, убитых в Центральноафриканской республике, по данным российской стороны, следов пыток не обнаружено, только огнестрельные ранения, заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Посольство РФ занимается вопросом транспортировки тел погибших российских журналистов на родину, это произойдет в ближайшие дни.

Ряд африканских информационных сайтов позже обнародовал фотографии убитых российских журналистов. Эксперт-криминалист Сергей Мятюгин после изучения снимков заявил РИА Новости, что на телах погибших заметны следы пыток.

"По данным, полученным от сотрудников посольства России в ЦАР, при первичном осмотре тел местные врачи не обнаружили следов пыток, только огнестрельные ранения", – сказала Захарова.

Старший научный сотрудник Центра африканских исследований Института всеобщей истории РАН, профессор ВШЭ Николай Щербаков в эфире радио Sputnik прокомментировал данные, поступающие из ЦАР.

"Я думаю, что сейчас еще преждевременно говорить о реальной подоплеке преступления. Но о чем можно точно сказать – так это о том, что Центральноафриканская республика, как и вся зона Сахеля (зона к югу от Сахары – ред.) – это место очень большого напряжения, где действует очень много противоборствующих группировок. И, конечно же, журналисты, работающие в таких районах, подвергают себя особому риску. Нужно помнить, что для группировок, воюющих там, не существует никаких правил, законов и ограничений. Их легко можно купить или заставить совершить какие-то действия. В то же время, если говорить о данном конкретном случае, о гибели трех российских журналистов, то, насколько можно понять, нельзя исключить и мотив просто ограбления. В таких местах как ЦАР никакие повышенные меры безопасности не будут чрезмерными", – сказал Николай Щербаков.

© AFP 2018 / Florent Vergnes Военные в Центральноафриканской республике

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.

Ранее на сайте консульского департамента МИД РФ были опубликованы рекомендации, в которых говорится, что силы правопорядка ЦАР "практически не функционируют и рассчитывать на их помощь в случае неприятностей особо не приходится". В российском министерстве отмечали, что в Центральноафриканской республике регулярно происходят вооруженные грабежи и убийства, нападения на иностранцев, и поэтому посещение страны крайне нежелательно.

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