Африканист: для воюющих в ЦАР группировок не существует никаких правил

При первичном осмотре тел журналистов, убитых в Центральноафриканской республике, по данным российской стороны, следов пыток не обнаружено, только огнестрельные ранения, заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Посольство РФ занимается вопросом транспортировки тел погибших российских журналистов на родину, это произойдет в ближайшие дни.
"По данным, полученным от сотрудников посольства России в ЦАР, при первичном осмотре тел местные врачи не обнаружили следов пыток, только огнестрельные ранения", – сказала Захарова.
Старший научный сотрудник Центра африканских исследований Института всеобщей истории РАН, профессор ВШЭ Николай Щербаков в эфире радио Sputnik прокомментировал данные, поступающие из ЦАР.
"Я думаю, что сейчас еще преждевременно говорить о реальной подоплеке преступления. Но о чем можно точно сказать – так это о том, что Центральноафриканская республика, как и вся зона Сахеля (зона к югу от Сахары – ред.) – это место очень большого напряжения, где действует очень много противоборствующих группировок. И, конечно же, журналисты, работающие в таких районах, подвергают себя особому риску. Нужно помнить, что для группировок, воюющих там, не существует никаких правил, законов и ограничений. Их легко можно купить или заставить совершить какие-то действия. В то же время, если говорить о данном конкретном случае, о гибели трех российских журналистов, то, насколько можно понять, нельзя исключить и мотив просто ограбления. В таких местах как ЦАР никакие повышенные меры безопасности не будут чрезмерными", – сказал Николай Щербаков.
Ранее на сайте консульского департамента МИД РФ были опубликованы рекомендации, в которых говорится, что силы правопорядка ЦАР "практически не функционируют и рассчитывать на их помощь в случае неприятностей особо не приходится". В российском министерстве отмечали, что в Центральноафриканской республике регулярно происходят вооруженные грабежи и убийства, нападения на иностранцев, и поэтому посещение страны крайне нежелательно.
У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. А для любителей ярких и наглядных новостей, – наш Instagram.