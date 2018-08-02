Посла Таджикистана вызывали в МИД Ирана из-за нападения на иностранцев

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана вызвала посла Таджикистана в стране, чтобы выразить ему протест в связи с заявлениями Душанбе о возможной причастности Тегерана к нападению на иностранцев, жертвами которого стали четыре человека, сообщил в четверг телеканал Press TV.

© AP Photo / Aamaq news agency of the Islamic State group Убитые туристы в Таджикистане: кто за этим стоит

Как сообщил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Бахрам Касеми, в среду представитель МИД Ирана передал послу Таджикистана протест в связи с "ложными и необоснованными" обвинениями в причастности к теракту. Представитель ведомства отметил, что Тегеран готов поделиться опытом борьбы с экстремизмом для укрепления мира и стабильности в регионе. Дипломат из Таджикистана, в свою очередь, заявил, что передаст протест иранского правительства представителям своей страны.

В результате наезда автомобиля в Дангаринском районе Хатлонской области 29 июля погибли четыре иностранных велотуриста (два американца, швейцарец и гражданин Нидерландов), путешествовавших по стране, трое получили ранения. Нападавшие добивали туристов ножами. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*, силовики Таджикистана это заявление ИГ* не комментируют.

МВД Таджикистана обвинило в нападении на туристов в Дангаре запрещенную в стране Партию исламского возрождения (ПИВТ). В причастности к убийству туристов обвиняется преступная группировка под руководством Хусейна Абдусамадова, который четырежды был в Иране, где прошел идеологическую обработку и диверсионную подготовку. Тегеран отверг причастность к инциденту.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.