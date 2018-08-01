Самописцы аварийного самолета в Мексике в хорошем состоянии

МЕХИКО, 1 авг – РИА Новости. Бортовые самописцы потерпевшего аварию в Мексике лайнера Embraer 190 находятся в хорошем состоянии, сообщил в среду генеральный директор компании Aeromexico Андрес Конеса.

"Найденные "черные ящики" самолета в хорошем состоянии", — заявил Конеса на пресс-конференции в городе Дуранго. Она транслировалась в социальных сетях.

По словам Конесы, пассажирам самолета будут выплачены компенсации, так как их багаж был утрачен в ходе инцидента. "Все потери пассажиров будут возмещены Aeromexico на 100%", – сказал Конеса.

В ходе пресс-конференции также были озвучены данные, согласно которым сейчас в госпиталях остаются 22 пострадавших при аварии, а на борту находились, помимо мексиканцев, граждане США, Испании и Колумбии.

Всего в самолете Embraer 190, вылетавшем во вторник из Дуранго в Мехико, находились 103 человека — 99 пассажиров и четыре члена экипажа. Самолет не смог набрать высоту, опустился на ВПП, выехал за ее пределы и загорелся, однако погибших нет. Пострадавшие были доставлены в больницы, но большая часть из них уже выписана по домам.