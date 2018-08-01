Британские компании отчитались о гендерной разнице в зарплате

ЛОНДОН, 1 авг – РИА Новости, Наталья Копылова. Все британские компании с размером штата от 250 человек отчитались по гендерной разнице в оплате труда, говорится в сообщении британского правительства.
Впервые за все время 100% британских работодателей, попавших под требование об отчетности, опубликовали свои данные, отмечается в сообщении правительства.
Как следует из данных, более чем три четверти работодателей платят мужчинам больше, чем женщинам. Более 50% компаний также выплачивают мужчинам более высокие бонусы. Более чем у 80% фирм женщины занимают менее оплачиваемые должности.
Первый отчет британских компаний был опубликован в апреле. Тогда около 78% отчитавшихся работодателей сообщили, что платят мужчинам в среднем на 9,7% больше, чем женщинам. Около 14% фирм платят женщинам больше, чем мужчинам, следовало из отчета.
Согласно данным британской Национальной статистической службы (ONS), разница между размером оплаты труда мужчин и женщин в Великобритании, занятых полную рабочую неделю, в 2017 году составляла 9,1%.