МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что готов утвердить решение о возобновлении смертной казни в стране в случае, если его примет парламент, передает агентство Anadolu.

О возможности принятия такого решения турецкий лидер говорил еще в апреле 2017 года после проведения референдума, одобрившего переход с парламентской на президентскую форму правления.

Ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявлял, что возможное восстановление смертной казни в Турции "захлопнет дверь" на пути к членству этой страны в Евросоюзе.