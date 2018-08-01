В ЛНР опасаются провокаций после прибытия украинских журналистов в Донбасс

ЛУГАНСК, 1 авг — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики ожидает провокаций украинских силовиков в связи с прибытием к линии соприкосновения украинских журналистов, заявил в среду журналистам представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Киев активно продолжает информационные атаки на республику, с целью дискредитации подразделений Народной милиции ЛНР. В этих целях в район Муратово в зону ответственности 53 бригады прибыла группа корреспондентов украинских телеканалов, а также "Радио Свобода", — рассказал Марочко.

Он уточнил, что в связи с этим ожидается серия провокаций, чтобы вызвать ответные действия со ЛНР и обвинить Народную милицию в нарушении минских договоренностей "с демонстрацией так называемых "подтверждений" в ведущих информагентствах Украины".