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Порошенко планирует предъявить России иск

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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко на саммите НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018Президент Украины Петр Порошенко на саммите НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко планирует выдвинуть против России иск "за нанесенный ущерб в Донбассе".

Крым. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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По его словам, Киев больше не должен ждать "ни минуты" и должен сформулировать "консолидированные претензии" к России.

Обратился к кабинету министров Украины с просьбой принять меры для скорейшего создания соответствующего межведомственного координационного органа", — написал Порошенко в фейсбуке.

Он добавил, что появление такого органа предусматривается принятым в январе законом о реинтеграции Донбасса.

"Разбитые надежды"

В Госдуме назвали идею Порошенко разбитыми надеждами украинских властей.

Как отметил депутат от Крыма Руслан Бальбек, Украина занимает политическую позицию государства, которому все должны, поэтому был какой-то ущерб от перехода Крыма или не было — для официального Киева это не имеет значения.

Знак газопровода
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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"И если говорить открыто, то режим Порошенко приемлет только одну позицию — "Россия должна по жизни". Впрочем, тешить себя надеждами не запрещено никому, а таких кредиторов, как Украина, в нашем списке не значится", — сказал Бальбек.

По его словам, что касается исковых заявлений, "то ими в Брюсселе уже, наверное, дороги мостят". "Конечно, Украина может подавать любые иски в европейские суды, но в итоге получит только разбитые надежды", — добавил депутат.

"Засуетился перед выборами"

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко выразил мнение, с чем связана такая инициатива.

По его словам, это заявление сделано исключительно для внутреннего потребления. Эксперт напомнил, что у Порошенко начинается предвыборная кампания, и ему "надо как-то шевелиться, суетиться".
"Киев и дальше может подавать иски — хоть в "Спортлото", хоть куда угодно. Для того чтобы показать себя внутри страны, это сойдет. А так — это никому не интересно", — отметил он в эфире радио Sputnik.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Специалист считает, что с таким же успехом можно подать иск против Порошенко за то, что он ходит в мятой одежде, и потребовать компенсацию.

"Претензии необоснованы"

Президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин также считает, что иск Украины к России не имеет шансов на успех.

Он подчеркнул, что вопросы, связанные с переходом прав к другому субъекту международному права, как в вопросе Крыма, прежде всего, должны решаться путем переговоров.

По его словам, международный суд по этому вопросу могут создать только при непременном условии согласия России.

Флаг Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Вовк
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"Раз нет двустороннего договора, регулирующего этот вопрос, нет согласия России, то это всё бесперспективно. Они могут сколько угодно создавать органы… Если Россия интереса к разбирательству не проявит, ничего не получится", — сказал эксперт.

По его мнению, претензии украинских властей к России по вопросу Донбасса не обоснованы. Единственно возможное решение в данном случае — обратиться напрямую к представителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, но на это Киев вряд ли пойдет.

Однако Киев не признает эти республики, поэтому такая перспектива тоже представляется нулевой, отметил специалист.

Обвинения Украины

Ранее Киев обратился в ряд международных судебных инстанций, в частности в Европейский суд по правам человека и Международный суд ООН, с исками против России. В своих жалобах Украина требует возместить ущерб за потерянное имущество в Крыму, ответственности за якобы нарушение прав человека на полуострове и в Донбассе.

Мужчина на городской набережной в городе Керчь
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Кроме того, ряд исков, поданных Киевом в Стокгольмский арбитраж, касались газовых контрактов между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом".

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

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