Порошенко планирует предъявить России иск

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко планирует выдвинуть против России иск "за нанесенный ущерб в Донбассе".

По его словам, Киев больше не должен ждать "ни минуты" и должен сформулировать "консолидированные претензии" к России.

Обратился к кабинету министров Украины с просьбой принять меры для скорейшего создания соответствующего межведомственного координационного органа", — написал Порошенко в фейсбуке.

Он добавил, что появление такого органа предусматривается принятым в январе законом о реинтеграции Донбасса.

"Разбитые надежды"

В Госдуме назвали идею Порошенко разбитыми надеждами украинских властей.

Как отметил депутат от Крыма Руслан Бальбек, Украина занимает политическую позицию государства, которому все должны, поэтому был какой-то ущерб от перехода Крыма или не было — для официального Киева это не имеет значения.

"И если говорить открыто, то режим Порошенко приемлет только одну позицию — "Россия должна по жизни". Впрочем, тешить себя надеждами не запрещено никому, а таких кредиторов, как Украина, в нашем списке не значится", — сказал Бальбек.

По его словам, что касается исковых заявлений, "то ими в Брюсселе уже, наверное, дороги мостят". "Конечно, Украина может подавать любые иски в европейские суды, но в итоге получит только разбитые надежды", — добавил депутат.

"Засуетился перед выборами"

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко выразил мнение, с чем связана такая инициатива.

По его словам, это заявление сделано исключительно для внутреннего потребления. Эксперт напомнил, что у Порошенко начинается предвыборная кампания, и ему "надо как-то шевелиться, суетиться".

"Киев и дальше может подавать иски — хоть в "Спортлото", хоть куда угодно. Для того чтобы показать себя внутри страны, это сойдет. А так — это никому не интересно", — отметил он в эфире радио Sputnik.

Специалист считает, что с таким же успехом можно подать иск против Порошенко за то, что он ходит в мятой одежде, и потребовать компенсацию.

"Претензии необоснованы"

Президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин также считает, что иск Украины к России не имеет шансов на успех.

Он подчеркнул, что вопросы, связанные с переходом прав к другому субъекту международному права, как в вопросе Крыма, прежде всего, должны решаться путем переговоров.

По его словам, международный суд по этому вопросу могут создать только при непременном условии согласия России.

"Раз нет двустороннего договора, регулирующего этот вопрос, нет согласия России, то это всё бесперспективно. Они могут сколько угодно создавать органы… Если Россия интереса к разбирательству не проявит, ничего не получится", — сказал эксперт.

По его мнению, претензии украинских властей к России по вопросу Донбасса не обоснованы. Единственно возможное решение в данном случае — обратиться напрямую к представителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, но на это Киев вряд ли пойдет.

Однако Киев не признает эти республики, поэтому такая перспектива тоже представляется нулевой, отметил специалист.

Обвинения Украины

Ранее Киев обратился в ряд международных судебных инстанций, в частности в Европейский суд по правам человека и Международный суд ООН, с исками против России. В своих жалобах Украина требует возместить ущерб за потерянное имущество в Крыму, ответственности за якобы нарушение прав человека на полуострове и в Донбассе.

Кроме того, ряд исков, поданных Киевом в Стокгольмский арбитраж, касались газовых контрактов между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом".

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.