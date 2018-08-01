"Порошенко засуетился". Политолог о планах подать новый иск к России

Президент Украины Петр Порошенко собрался предъявить России очередной иск, на этот раз "за нанесенный ущерб в Донбассе". Политолог Ростислав Ищенко в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, с чем связана такая инициатива.

Президент Украины Петр Порошенко планирует выдвинуть против России иск "за нанесенный ущерб в Донбассе".

По его словам, Киев больше не должен ждать "ни минуты" и должен сформулировать "консолидированные претензии" к России.

"Обратился к Кабинету министров Украины с просьбой принять меры для скорейшего создания соответствующего межведомственного координационного органа", – написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Он добавил, что появление такого органа предусматривается принятым в январе законом о реинтеграции Донбасса.

Ранее Киев обратился в ряд международных судебных инстанций, в частности в Европейский суд по правам человека и Международный суд ООН, с исками против России. В жалобах Украина требует возместить ущерб за потерянное имущество в Крыму.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Киев может и дальше подавать иски на Россию – никакого результата не будет.

"Это заявление чисто для внутреннего потребления. Они постоянно на Россию какие-то иски подают, их уже несколько десятков собралось. У Порошенко начинается предвыборная кампания (президентские выборы на Украине запланированы на 2019 год, – ред.), ему надо как-то шевелиться, суетиться. Вот он и делает подобного рода заявления. Киев и дальше может подавать иски – хоть в "Спортлото", хоть куда угодно. Для того чтобы показать себя внутри страны, это сойдет. А так – это никому не интересно. Пусть говорит. Можно тоже его в чем-нибудь обвинить и подать иск в Международный суд ООН. Можно обвинить его в том, что он наносит вам моральный ущерб, потому что ходит в мятой одежде, и потребовать компенсацию… Результат будет тот же, что и у Порошенко", – сказал Ростислав Ищенко.

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

В начале этого года Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, который предполагает смену "антитеррористической" операции на военную. Закон дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.

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