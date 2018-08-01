В Таджикистане предотвратили теракт против российских военных

Спецназ Таджикистана во время учений на 201-й российской военной базе. Архивное фото

Спецназ Таджикистана во время учений на 201-й российской военной базе. Архивное фото

ДУШАНБЕ, 1 авг — РИА Новости, Лидия Исамова. В Таджикистане нейтрализовали подпольную террористическую ячейку запрещенной в стране "Партии исламского возрождения", сообщили РИА Новости в центре общественных связей Госкомитета нацбезопасности республики.

Спецоперация прошла в феврале, тогда задержали 14 человек. Они планировали совершить крупные теракты во время празднования Навруза. В том числе разрабатывалась атака на 201-ю российскую военную базу в Душанбе.

Подробности стали известны после суда. Всех арестованных признали виновными в наемничестве, организации деятельности экстремистской организации, незаконном пересечении государственной границы, а также терроризме.

Суд Душанбе приговорил двоих основателей ячейки — 25-летнего Фахриддина Гулова и его ровесника Махмуджона Азамова — к 26 годам лишения свободы. Другие фигуранты получили по семь лет.

Террористы проходили специальную подготовку на базе под Джелалабадом, после чего участвовали в боевых действиях в составе подразделений "Исламского государства"*.

Боевую подготовку финансировала "Партия исламского возрождения".

Посольство в Таджикистане призвало россиян, планирующих посетить страну, соблюдать осторожность и избегать посещения малонаселенных и труднодоступных мест. В самом диппредставительстве усилили меры безопасности.

*Террористическая организация, запрещенная в России.