Не наемники, а добровольцы: в ДНР рассказали о "приезжих военных"

ДОНЕЦК, 1 авг — РИА Новости. До 100 добровольцев из других стран находятся в рядах ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики, наемников нет, сообщили в среду РИА Новости в оперативном командовании ДНР.

Ранее карабинеры города Генуя сообщили, что итальянские правоохранители арестовали шесть человек, причастных к вербовке наемников для участия в конфликте в Донбассе на стороне самопровозглашенных республик.

"В рядах народной милиции ДНР действительно есть добровольцы из других стран, в том числе из Европы. Всего их не более сотни человек, включая страны СНГ. Наемников здесь нет, есть добровольцы, которые приезжают сюда по зову сердца, с желанием помочь народу Донбасса защитить свою землю, свою историю, отстоять правду. Поэтому о какой вербовке идет речь, непонятно", — сказал представитель командования ДНР.