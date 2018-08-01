В Италии арестовали шесть человек за вербовку наемников в Донбасс

РИМ, 1 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские правоохранители арестовали шесть человек, причастных к вербовке наемников для участия в боевых действиях в Донбассе, сообщили карабинеры города Генуя.

Аресты произведены в Милане и провинциях Пармы и Авеллино. К операции привело расследование карабинеров северной области Лигурия, в центре которого находились круги местных скинхедов. Вербовщики занимались отправкой добровольцев на восток Украины и их снабжением для участия в военном конфликте на стороне самопровозглашенных республик Донбассе.

В домах еще 7 человек произведены обыски. Арестованным вменяются преступления, связанные с участием в боевых действиях за рубежом и вербовке наемников.