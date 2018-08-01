В Таджикистане создали спецподразделение МВД по охране туристов

ДУШАНБЕ, 1 авг – РИА Новости, Лидия Исамова. Специальное подразделение по охране туристов создано в МВД Таджикистана, заявила в среду пресс-секретарь Комитета по развитию туризма при правительстве страны Мохлико Шарипова.

Об этом МВД заявило на встрече с руководителями 43 туристических компаний, зарегистрированных в Таджикистане. Кроме того, Комитет по делам туризма уведомил о создании данного подразделения своих партнеров.

"При желании, туристов будет бесплатно сопровождать сотрудник данного подразделения. Если туристы не хотят сопровождения, они могут сообщить свои данные и маршрут, по которому их передвижение будут отслеживать посты ГАИ. Мы сможем обеспечить безопасность туристов, чтобы они спокойно могли путешествовать по Таджикистану", — отметила она.

Шарипова добавила, что офицеры подразделения владеют иностранными языками и хорошо знают туристические маршруты страны. Кроме того, начали работу круглосуточные телефоны горячей линии МВД Таджикистана.

По ее словам, Таджикистан за первые шесть месяцев 2018 года посетили 570 тысяч туристов.

В результате наезда автомобиля в Дангаринском районе 29 июля погибли четыре иностранных велотуриста (два американца, швейцарец и гражданин Нидерландов), путешествовавших по стране, трое получили ранения. Нападавшие добивали туристов ножами. Пятеро подозреваемых к причастности к инциденту оказали вооруженное сопротивление при задержании и были ликвидированы, задержаны еще несколько человек. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*. МВД Таджикистана обвинило в нападении на туристов в Дангаре запрещенную в стране Партию исламского возрождения.

*Террористическая организация, запрещенная в России.