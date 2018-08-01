В Казахстане пограничники задержали четырех россиян после выстрела в воздух

АСТАНА, 1 авг — РИА Новости. Казахстанские пограничники задержали на Каспии четверых граждан РФ, сделав предупредительный выстрел в воздух, сообщила в среду пресс-служба пограничной службы Комитета национальной безопасности.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 1 августа в казахстанской акватории Каспия. Морские пограничники обнаружили малое плавательное средство с двумя двигателями. В сообщении отмечается, что, заметив пограничный катер, нарушители пытались скрыться.

"Предупредительный выстрел пограничников в воздух быстро охладил их прыткость. Они были вынуждены бросить якорь и поднять руки. Все четверо, которые находились на малом плавательном средстве, оказались гражданами РФ", — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что "при них находились запас воды на 200 литров, газовая плитка с запасным баллоном, запас продуктов и запчасти". "Проводятся следственные мероприятия", — заявили в ведомстве.