Нацсобрание Франции отклонило вотум недоверия правительству

ПАРИЖ, 31 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции во вторник проголосовало против вотума недоверия кабинету министров, который инициировали депутаты фракции "Республиканцы" в связи с инцидентом с бывшим сотрудником Елисейского дворца Александра Беналля.

За вотум недоверия проголосовали всего 143 депутата, а для того, чтобы документ был принят, нужна поддержка минимум 289 парламентариев.

Впервые за 38 лет во Франции инициировано одновременно два вотума недоверия правительству, спровоцированных одним и тем же происшествием. Первый вотум недоверия внесли "Республиканцы", второй — коммунисты, социалисты и партия "Непокорившаяся Франция". По второму вотуму недоверия голосование еще предстоит.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял, что вотум недоверия не может быть поддержан с учетом "реальности политических сил и политической арифметики".

Широкий общественный резонанс "дело Беналля" приобрело в середине июля после публикации во французских СМИ видео, на котором Беналля в ходе манифестации 1 мая грубо обращается с вышедшей на акцию молодежью.

Прокуратура Парижа начала предварительное расследование в связи с инцидентами. Кроме того, расследование проводит генеральная инспекция национальной полиции, а также парламентские комиссии, созданные в Национальном собрании и Сенате. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что разочарован действиями своего сотрудника, и расценил их как предательство.

Беналля были предъявлены обвинения в насильственных действиях, вмешательстве в осуществление государственной службы, незаконном ношении знаков отличия, сокрытии изображений с видеокамер и нарушении профессиональной тайны. Обвинения были предъявлены сотруднику аппарата партии "Вперед, республика" Венсану Кразу, который также лишился своего поста. Ему в вину вменяются насильственные действия, вмешательство в осуществление государственной службы и ношение оружия запрещенной категории.