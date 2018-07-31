В Перу столкнулись два туристических поезда

МЕХИКО, 31 июл – РИА Новости. Два туристических поезда столкнулись по пути к всемирно известному историческому памятнику эпохи инков Мачу-Пикчу в Перу.

Как сообщает портал Comercio , в результате столкновения несколько человек получили ранения. Из-за протестов местных жителей, перекрывших пути, один поезд задержался, и следующий за ним врезался в предыдущий состав.

Оба поезда следовали из города Куско в Мачу-Пикчу. Поток туристов в Мачу-Пикчу, который входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1983 года, постоянно растет. В 2016 году древний город посетили 1,4 миллиона человек.