Министр обороны Японии заверил, что ПРО "Иджис" не нацелена против России

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и министром обороны РФ Сергеем Шойгу. 31 июля 2018

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и министром обороны РФ Сергеем Шойгу. 31 июля 2018

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Министр обороны Японии Ицунори Онодэра в ходе переговоров во вторник заверил своего российского коллегу Сергея Шойгу в том, что элементы ПРО "Иджис Эшор", которые Япония планирует разместить на своей территории, не нацелены против России и носят чисто оборонительный характер.

"Я рассказал российской стороне о последних тенденциях в сфере обороны нашей страны. Также я вновь объяснил российской стороне, что система ПРО, которой мы сейчас обладаем, включая "Иджис Эшор", не является угрозой для России, является абсолютно оборонительной системой", — сказал журналистам Онодэра.