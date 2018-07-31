Иран отверг обвинения в причастности к нападению на туристов в Таджикистане

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Тегеран отвергает причастность к инциденту с нападением на иностранцев в Таджикистане и осуждает его, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми.

Ранее МВД Таджикистана обвинило в нападении на иностранных туристов в Дангаре Партию исламского возрождения (ПИВТ). В причастности к убийству велотуристов обвиняется преступная группировка под руководством Хусейна Абдусамадова, который четырежды был в Иране, где прошел идеологическую обработку и диверсионную подготовку.

"Исламская Республика Иран не имеет какого-либо отношения к этому инциденту", — говорится в сообщении Касеми.

Он также опроверг информацию о наличии на территории страны какой-либо подготовительной базы для совершения актов саботажа и осудил нападение на иностранных граждан. Касеми также заявил, что Тегеран готов к сотрудничеству с соответствующими органами Таджикистана по нападению.

В результате наезда автомобиля в Дангаринском районе Хатлонской области 29 июля погибли четыре иностранных велотуриста (два американца, швейцарец и гражданин Нидерландов), путешествовавших по стране, трое получили ранения. Нападавшие добивали туристов ножами. По подозрению к причастности к инциденту задержаны еще несколько человек. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*, силовики Таджикистана это заявление ИГ* не комментируют.

*Террористическая организация, запрещенная в России.