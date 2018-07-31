Число раненных при атаке в афганском Джелалабаде возросло до 14

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Атака на госучреждение в городе Джелалабад провинции Нангархар на востоке Афганистана завершилась, число пострадавших возросло до 14 человек, двое нападавших были ликвидированы, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.
Как сообщил телеканал в Twitter, атака продолжалась в течение пяти часов.
Во вторник недалеко от центральной больницы провинции и департамента по миграции и беженцам произошел взрыв, в районе инцидента была слышна стрельба. Нападение произошло, когда в департаменте проходило совещание, и многие сотрудники были заблокированы в здании.
Афганский посол в Пакистане, с которым граничит провинция, заявил, что обсудит ситуацию в регионе с президентом Афганистана Ашрафом Гани.