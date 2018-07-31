Twitter начал блокировать аккаунты за посты с упоминанием Илона Маска

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Twitter блокирует аккаунты пользователей, упоминающих в своих постах основателя компании SpaceX Илона Маска.

Сообщения о блокировках аккаунтов с упоминанием Маска появлялись и раньше. Проверяя эту информацию, пользователь @alche_my_ отметил в сообщении тэгом верифицированный профиль Илона Маска @elonmusk. После этого администрация ресурса заблокировала его аккаунт, обнаружив исходящие от учетной записи "необычные действия, нарушающие правила Твиттера".

Я думал это шутка такая и сам взялся проверить, но это не шутка. Вот, что бывает, когда тэгаешь Илона.https://t.co/2swiQWTCM6 pic.twitter.com/LVdU2a84Lw — Алексей Чепрасов (@alche_my__) 31 июля 2018 г.

Для восстановления доступа к аккаунту пользователю пришлось пройти проверку Google reCAPTCHA и подтвердить вход в профиль по номеру телефона.

Ранее портал The Verge сообщал, что Twitter начал блокировать поддельные аккаунты с именем или фамилией Илона Маска. СМИ также отмечали, что соцсеть блокирует более миллиона страниц в день, борясь с ботами и "интернет-троллями". Кроме того, руководство сервиса планирует сделать обязательным верификацию по электронной почте и по номеру телефона.