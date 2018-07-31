Вести переговоры с США сейчас было бы оскорбительно, заявили в Иране

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Вице-спикер парламента Ирана Али Мотахари заявил, что не видит условий в настоящий момент для начала переговоров с США, вести их сейчас было бы позорно и оскорбительно.

В понедельник президент США Дональд Трамп не исключил встречи с иранским президентом Хасаном Роухани без дополнительных условий. Он добавил, что желание должно исходить от Ирана, но тот вряд ли готов на подобную встречу.

"Сейчас не подходящая ситуация для вступления в переговоры с США, поскольку это равносильно оскорблению и унижению", — приводит его слова агентство Tasnim. Он отметил, что если бы США не вышли из ядерной сделки и не стали восстанавливать санкции против Ирана, проблем с началом переговоров с Вашингтоном не было бы.

Другой иранский парламентарий, член комитета по национальной безопасности и внешней политики Ирана Алаэддин Боруджерди, комментируя заявление Трампа, сообщил телеканалу Al-Alam, что американцы не заслуживают доверия.

Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.