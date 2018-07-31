В Малайзии глава гражданской авиации подал отставку после доклада по МН370

БАНГКОК, 31 июл – РИА Новости. Руководитель департамента гражданской авиации Малайзии подал в отставку после опубликования доклада следственной комиссии по исчезновению самолета Boeing 777, выполнявшего 8 марта 2014 года рейс МН370 Куала-Лумпур – Пекин, сообщает во вторник интернет-версия газеты The Star.

Глава департамента Азхаруддин Абд Рахман подал в отставку утром во вторник, отставка вступит в силу через 14 суток, сообщает издание. Отставка связана с опубликованным накануне 1500-страничным докладом государственной комиссии Малайзии с участием специалистов Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по расследованию исчезновения рейса МН370, говорится в сообщении.

"Несмотря на то, что доклад комиссии не возлагает ответственность за гибель рейса МН370 на департамент гражданской авиации, в докладе есть ряд очень ясных выводов, связанных с работой авиадиспетчерской службы аэропорта Куала-Лумпура, где речь идет о нарушении диспетчерами определенных стандартных процедур контроля воздушного движения", — заявил во вторник Азрахуддин Абд Рахман, поясняя журналистам свое желание уйти в отставку.

Он добавил, что, со своей стороны, на своем уровне сделал все, что мог для поисков пропавшего самолета за последние четыре года, и что он и сейчас полон решимости продолжать поиски ответа на вопрос о причинах его исчезновения.

Следственной комиссии не удалось выяснить причины исчезновения лайнера, однако она выступила с критикой работы наземных служб контроля Вьетнама и Малайзии, которые, по мнению комиссии, совершили ряд ошибок при поддержании связи с самолетом. Эти ошибки, согласно выводам комиссии, способствовали позднему обнаружению изменения курса лайнера, который внезапно отклонился от маршрута и совершил разворот в сторону Индийского океана.

Комиссия не исключила постороннего вмешательства в процесс управления самолетом непосредственно в пилотской кабине, и ручного отключения систем связи, в результате чего прямой контакт с самолетом прекратился значительно раньше, чем самолет исчез с экранов гражданских и военных радаров, отслеживавших полет.