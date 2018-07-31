Присутствие ИГ* в Таджикистане опасно для России, считает политолог

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Присутствие террористической группировки "Исламское государство"* в Таджикистане представляет опасность как для российских туристов, так и для России в целом, сказал завотделом Средней Азии и Казахстана Института СНГ Андрей Грозин.

Ранее в пресс-службе МВД Таджикистана сообщили, что 29 июля в результате наезда автомобиля в Дангаринском районе Хатлонской области погибли четверо иностранных туристов, путешествовавших по стране на велосипедах — два гражданина США, гражданин Нидерландов и гражданин Швейцарии. Еще трое иностранных туристов получили травмы. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла ответственность за нападение.

По мнению эксперта, нападавшие могли быть членами спящих ячеек организации или сочувствующими.

"Я думаю, это люди, которые были связаны каким-то образом с ИГ*, необязательно организационно. Это могут быть спящие ячейки, которые тоже существуют. Вполне возможно, что это могут быть люди, разделяющие ценности и идеологию группировки, сочувствующие, считающие себя бойцами этого всемирного халифата. С другой стороны, не стоит забывать, что силовики во всех центральноазиатских республиках склонны любую активность любых исламистов оценивать в категории мировой террористической сети", — сказал эксперт РИА Новости.

По словам Грозина, присутствие группировки в Таджикистане представляет опасность и для российских туристов, и для России в целом.

"Вот наглядный пример, как это может отразиться на туристах, на гражданах России, работающих там или имеющих там родственников. Это опасно как в индивидуальном смысле, так и для РФ как для государства. Потому что все государства Центральной Азии связаны с нами очень тесными узами стратегического союзничества. Мы находимся в одних экономических, военно-политических организациях", — подчеркнул политолог.

Как считает эксперт, гибель иностранных туристов демонстрирует, что силовые структуры Таджикистана недостаточно компетентны. Поэтому в случае обострения ситуации не исключён вариант российского вмешательства, считает Грозин.

"Мы будем вынуждены – хотим мы этого или не хотим – в случае попытки дестабилизации исламистами в том же Таджикистане вмешаться и встать на его защиту. Это наш стратегический партнер", — добавил Андрей Грозин.

Об усилении прямого военного присутствия России в Таджикистане говорить пока рано, речь должна идти об усилении координации работы спецслужб, заключил эксперт.

* Террористическая организация, запрещена в России