В МВД Таджикистана рассказали подробности о нападении на туристов

ДУШАНБЕ, 31 июл – РИА Новости. МВД Таджикистана обвинило в нападении на иностранных туристов в Дангаре Партию исламского возрождения (ПИВТ), говорится в заявлении на сайте ведомства.

В результате наезда автомобиля в Дангаринском районе Хатлонской области 29 июля погибли 4 иностранных велотуриста (два американца, швейцарец и гражданин Нидерландов), путешествовавших по стране, трое получили ранения. Нападавшие добивали туристов ножами. По подозрению к причастности к инциденту задержаны еще несколько человек. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*, силовики Таджикистана это заявление ИГ* не комментируют.

По данным МВД, в причастности к убийству велотуристов обвиняется преступная группировка под руководством Хусейна Абдусамадова, который четырежды был в Иране, где прошел идеологическую обработку и диверсионную подготовку. Там же он встретился с активистом ПИВТ Носирхуджой Убайдовым по прозвищу Кори Носир, находящимся в розыске, и дал присягу на верность этой запрещенной в Таджикистане партии. МВД считает, что нападение на туристов в Дангаре было совершено по поручению Убайдова, который вступил в ряды ПИВТ еще в 1992 году.

"Заказчик преступления является членом экстремистско-террористической организации ПИВТ и с 2015 года находится в розыске. Абдусамадов с целью дестабилизации обстановки в Таджикистане под непосредственным руководством Убайдова совершил вместе со своими сподвижниками жестокое нападение на иностранных туристов. После убийства он и его подельник планировали через приграничный Пянджский район перебраться в Афганистан, чтобы присоединиться к террористическим группировкам", — говорится в сообщении МВД.

На сайте МВД Таджикистана во вторник опубликованы фотографии 10 человек, которые подозреваются в причастности к нападению на велотуристов. Пять из них оказали ожесточенное вооруженное сопротивление при задержании и были ликвидированы.

В Таджикистане 2018 год объявлен годом туризма. По официальным данным, количество иностранных туристов, посетивших Таджикистан в первом полугодии, превысило 900 тысяч человек, что в четыре раза больше, чем в том же периоде 2017 года. Власти опасаются, что убийство велосипедистов может негативно отразиться на имидже Таджикистана и остановить поток туристов.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.