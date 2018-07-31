В ИГ* взяли на себя ответственность за убийство туристов в Таджикистане

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ* — запрещена в России) взяла ответственность за нападение на иностранных туристов в Таджикистане, жертвами которого стали четыре человека, сообщает американская SITE Intelligence Group, ведущая мониторинг информационной активности экстремистов.

Погибли в результате наезда автомобиля

Трагический инцидент произошел в Дангаринском районе Хатлонской области Таджикистана в минувшие выходные.

Вечером 29 июля по трассе на велосипедах ехали семеро иностранных туристов, граждане США, Нидерландов, Франции, Швейцарии и Германии. Внезапно их сбивает черный автомобиль.

Это оказалось не просто случайное ДТП. Совершив наезд, водитель машины развернулся и принялся целенаправленно давить упавших велосипедистов. После чего из машины вышли люди и начали добивать пострадавших при помощи огнестрельного и холодного оружия, а затем скрылись с места преступления.

В результате инцидента погибли четыре человека, еще двое получили ранения разной степени тяжести. Больше всего повезло французу, он отстал от группы, и в момент трагедии его на трассе вообще не оказалось.

Водитель, сбивший туристов, скрылся с места происшествия. Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий была обнаружена автомашина марки "Део-Леганза", на которой были ранее совершен наезд на группу иностранных велосипедистов.

Подозреваемых ликвидировали

Правоохранительные органы ликвидировали трех подозреваемых в нападении на иностранных туристов, которое произошло в минувшее воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Таджикистана.

"В ходе спецоперации силовики обнаружили трех разыскиваемых лиц на территории кишлака Осмондара Дангаринского района, подозреваемые были ликвидированы", — сказал собеседник агентства. Другие подробности пресс-служба не сообщила.

Причастность к терактам в Сирии и Пакистане

Террористическая группировка "Исламское государство*" взяла на себя ответственность за теракт в сирийском городе Эс-Сувейда, сообщило на прошлой неделе агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление боевиков.

В минувшую среду несколько террористов-смертников совершили теракт в городе Эс-Сувейда. Один из смертников привел в действие взрывное устройство на овощном рынке города, еще одного поймал местный житель, однако боевик подорвал себя.

Число жертв теракта составляет 100 человек, не менее 176 ранены.

"Исламское государство"* также взяло на себя ответственность за взрыв в пакистанском городе Кветта, провинция Белуджистан, жертвами которого, по последним данным, стали более 30 человек.

*Террористическая группировка, запрещенная в России