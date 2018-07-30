Президента Мали выберут во втором туре

Люди ищут свои имена в списке избирателей в Бамако. Архивное фото

Люди ищут свои имена в списке избирателей в Бамако. Архивное фото

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта от партии "Объединение за Мали" и лидер оппозиции Сумаила Сиссе вышли во второй тур президентских выборов, сообщает местный портал MaliJet.

По данным портала, остальные кандидаты получили намного меньше голосов. Первый тур прошел 29 июля. Власти заявили, что выборы были успешными почти везде, несмотря на серию нападений.

Российский МИД ранее заявил, что Москва приветствует проведение президентских выборов в Мали, отмечая их важное значение для стабилизации обстановки в этом государстве и в целом в регионе Сахеля.