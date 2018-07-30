Совбез ООН продлил мандат миротворцев в Сомали

ООН, 30 июл — РИА Новости. Совет Безопасности ООН в понедельник единогласно проголосовал за принятие резолюции по продлению мандата Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) до 31 мая 2019 года, допустимая численность миссии установлена в размере 20,6 тысячи человек.
Кроме того, Совбез ждет от миротворческой миссии, что она сможет снизить уровень угрозы, исходящей от группировки "Аш-Шабаб"* и других вооруженных оппозиционеров.
В документе также указывается, что Совбез приветствует намерение Африканского союза разработать новую концепцию операций для АМИСОМ к 1 ноября 2018 года и просит заниматься этой разработкой "в тесном взаимодействии с Организацией Объединенных Наций и федеральным правительством Сомали".
Базирующаяся в Сомали "Аш-Шабаб"* имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.
*Запрещённая в России террористическая организация