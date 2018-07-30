РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Доклад госкомиссии Малайзии по МН370 оказался неокончательным

Сюжет:
Главное за 30 июля 2018 года (8)
(обновлено: 19:21 30.07.2018)
027303
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкСпасатели работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. 17 июля 2014 годаСпасатели работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. 17 июля 2014 года
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк

БАНГКОК, 30 июл – РИА Новости, Евгений Беленький. Государственная следственная комиссия Малайзии, расследовавшая исчезновение в 2014 году самолета "Малайзийских авиалиний" по пути из Куала-Лумпура в Пекин, представила 1500-страничный доклад, но признала "неокончательность" документа, заявив, что на данном этапе нельзя определить причины исчезновения самолета.

Тень новозеладского самолета P3 Orion, участвующего в поисках пропавшего Боинга MH370 в водах Индийского океана. Архивное фото
© AP Photo / Rob Griffith
Китай надеется, что все стороны продолжат выполнять работу по делу MH370
В комиссии помимо 19 малайзийских экспертов работали специалисты Международной организации гражданской авиации (ИКАО) из семи стран, включая Австралию, Францию и Китай.

Выступивший с презентацией доклада глава следственной комиссии доктор Кок Су Чон начал речь с того, что комиссии не удалось определить причины незапланированного разворота самолета в сторону Индийского океана и его последующего исчезновения.

"Для полной ясности я должен подчеркнуть, что целью нашего расследования было не обнаружение местонахождения обломков самолета, а полный и тщательный анализ его исчезновения с точки зрения безопасности полетов", — сказал глава следственной комиссии.

Полицейские осматривают обломки самолета, найденные в Сен-Андре, Реюньон. Архивное фото
© AP Photo / Lucas Marie
Власти не разглашают данные об MH370, заявил родственник пропавших
По словам Кок Су Чона, комиссия перепроверила принадлежность 27 найденных фрагментов обломков и пришла к выводу, что 20 из них точно принадлежат исчезнувшему лайнеру, что косвенно подтверждает его гибель со всеми пассажирами и экипажем.

Фрагменты обломков самолета были найдены в Индийском океане, в том числе на огромном расстоянии от воздушного пространства азиатских стран, через которые летел самолет, вплоть до побережья Танзании и Южно-Африканской Республики.

Свидетельств отказа техники нет

Комиссия проанализировала техническое состояние самолета за весь период его эксплуатации и не нашла предпосылок для какой-либо технической неисправности, которая могла бы заставить самолет резко поменять курс.

За все время после выпуска самолет, отправившийся 8 марта 2014 года из столицы Малайзии в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа на борту, нуждался в серьезном ремонте только один раз: после того, как за несколько лет до исчезновения задел кончиком крыла другой самолет на рулежной дорожке. Ремонт крыла был выполнен с соблюдением всех стандартов и процедур, после чего самолет многие годы безопасно летал по всем дальним маршрутам "Малайзийских авиалиний", в том числе в Пекин.

ВВС Австралии осуществляют поиски пропавшего самолета авиакомпании Malaysia Airlines в южной части Индийского океана. Архивное фото
© AP Photo / Rob Griffith
Малайзия возобновит поиск MH370, если появятся новые данные
Самолет проходил текущий ремонт и обслуживание точно в срок и на момент вылета в последний рейс был в штатном техническом состоянии, говорится в докладе.

Ручной режим полета

Подкомиссия по техническим вопросам следственной комиссии исследовала данные гражданских и военных радарных установок Малайзии и соседних стран региона, а также информацию о параметрах полета, которая автоматически передается с борта через систему спутниковой связи. Члены подкомиссии заключили, что лайнер неожиданно изменил курс, находясь в режиме ручного управления, без участия автопилота.

Анализ фрагмента одного из закрылков лайнера показал, что закрылок в момент аварии находился в невыпущенном полетном состоянии, то есть самолет не готовился к снижению или посадке.

С помощью анализа радиоэфира по записям систем спутниковой связи и радарных систем была выявлена ничтожно малая вероятность установления "дистанционного управления" самолетом третьими лицами, которые могли бы "отобрать" управление у экипажа.

Человеческий фактор

Самолет Boeing 737-800
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Эксперт оценил версию о спланированном исчезновении малайзийского Boeing
Согласно докладу, подробный анализ карьеры, физического состояния и обстоятельств личной и профессиональной жизни командира корабля и второго пилота не выявил никаких причин, чтобы подозревать их в неадекватном поведении во время полета. Моральное и физическое состояние пилотов не вызывало беспокойства, у них отсутствовали финансовые проблемы, не было личных проблем в семье и коллективе, говорится в докладе.

Вместе с тем сбрасывать со счетов полностью "человеческий фактор" нельзя, так как комиссия не смогла исключить вероятность вмешательства посторонних лиц в управление самолетом непосредственно в пилотской кабине.

Комиссия сделала вывод, что длительные перерывы в контакте самолета с диспетчерскими службами, а затем и полное прекращение контакта могли быть вызваны ручным отключением систем связи в пилотской кабине.

В докладе следственная комиссия отмечает, что диспетчерскими службами, в частности диспетчерами вьетнамского города Хошимин, были допущены ошибки в протоколе безопасности полетов. Диспетчеры Хошимина попытались связаться с Boeing "Малайзийских авиалиний", который должен был пролетать через воздушное пространство Вьетнама, только через 21 минуту после передачи им контроля за полетом лайнера, в то время как по действующему международному соглашению они были обязаны установить местонахождение самолета и связаться с ним в течение 5 минут после передачи им контроля.

Поиски пропавшего Боинга MH370 в водах Индийского океана. Архивное фото
© AP Photo / Rob Griffith
В Австралии предложили новый район для поисков пропавшего лайнера MH370
Таким образом, о том, что самолет совершил незапланированный маневр, наземные службы и ВВС Малайзии могли узнать на 15 минут раньше, чем это произошло на самом деле. Члены комиссии-эксперты ИКАО дали по результатам доклада соответствующие рекомендации министерству гражданской авиации Вьетнама, сообщил в выступлении Кок Су Чон.

Установление истины еще возможно

Комиссия пришла к выводу, что возможно продолжение поисков основной части останков самолета, которые до сих пор не найдены, также еще можно попытаться установить истинные причины разворота лайнера и его гибели.

Накануне презентации доклада премьер Малайзии Махатхир Мохамад на вопрос журналистов о продолжении поисков самолета ответил, что поиски могут возобновиться, только если в докладе будут обнародованы какие-либо "принципиально новые" выводы или факты, связанные с судьбой самолета.

Родственники пассажиров пропавшего рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines. Архивное фото
© AFP 2018 / Manan Vatsyayana
Следствие сообщило о наиболее вероятном местоположении MH370
Доклад был сначала представлен родным и близким пассажиров и членов экипажа исчезнувшего лайнера, только потом состоялась его презентация для СМИ. После знакомства с докладом родственники пропавших без вести пассажиров и членов экипажа заявили об отсутствии в докладе принципиально новой информации, однако на последовавшей затем пресс-конференции Кок Су Чон несколько раз заявил о "неокончательности" выводов доклада и вероятности продолжения расследования.

Региональные обозреватели считают, что говорить о продолжении поисков и расследования пока рано, а сам доклад не дал окончательных ответов и лишь подтвердил, что катастрофа Boeing стала одним из самых таинственных происшествий в истории мировой гражданской авиации.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена