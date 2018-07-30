Доклад госкомиссии Малайзии по МН370 оказался неокончательным

БАНГКОК, 30 июл – РИА Новости, Евгений Беленький. Государственная следственная комиссия Малайзии, расследовавшая исчезновение в 2014 году самолета "Малайзийских авиалиний" по пути из Куала-Лумпура в Пекин, представила 1500-страничный доклад, но признала "неокончательность" документа, заявив, что на данном этапе нельзя определить причины исчезновения самолета.

В комиссии помимо 19 малайзийских экспертов работали специалисты Международной организации гражданской авиации (ИКАО) из семи стран, включая Австралию, Францию и Китай.

Выступивший с презентацией доклада глава следственной комиссии доктор Кок Су Чон начал речь с того, что комиссии не удалось определить причины незапланированного разворота самолета в сторону Индийского океана и его последующего исчезновения.

"Для полной ясности я должен подчеркнуть, что целью нашего расследования было не обнаружение местонахождения обломков самолета, а полный и тщательный анализ его исчезновения с точки зрения безопасности полетов", — сказал глава следственной комиссии.

По словам Кок Су Чона, комиссия перепроверила принадлежность 27 найденных фрагментов обломков и пришла к выводу, что 20 из них точно принадлежат исчезнувшему лайнеру, что косвенно подтверждает его гибель со всеми пассажирами и экипажем.

Фрагменты обломков самолета были найдены в Индийском океане, в том числе на огромном расстоянии от воздушного пространства азиатских стран, через которые летел самолет, вплоть до побережья Танзании и Южно-Африканской Республики.

Свидетельств отказа техники нет

Комиссия проанализировала техническое состояние самолета за весь период его эксплуатации и не нашла предпосылок для какой-либо технической неисправности, которая могла бы заставить самолет резко поменять курс.

За все время после выпуска самолет, отправившийся 8 марта 2014 года из столицы Малайзии в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа на борту, нуждался в серьезном ремонте только один раз: после того, как за несколько лет до исчезновения задел кончиком крыла другой самолет на рулежной дорожке. Ремонт крыла был выполнен с соблюдением всех стандартов и процедур, после чего самолет многие годы безопасно летал по всем дальним маршрутам "Малайзийских авиалиний", в том числе в Пекин.

Ручной режим полета

Самолет проходил текущий ремонт и обслуживание точно в срок и на момент вылета в последний рейс был в штатном техническом состоянии, говорится в докладе.

Подкомиссия по техническим вопросам следственной комиссии исследовала данные гражданских и военных радарных установок Малайзии и соседних стран региона, а также информацию о параметрах полета, которая автоматически передается с борта через систему спутниковой связи. Члены подкомиссии заключили, что лайнер неожиданно изменил курс, находясь в режиме ручного управления, без участия автопилота.

Анализ фрагмента одного из закрылков лайнера показал, что закрылок в момент аварии находился в невыпущенном полетном состоянии, то есть самолет не готовился к снижению или посадке.

С помощью анализа радиоэфира по записям систем спутниковой связи и радарных систем была выявлена ничтожно малая вероятность установления "дистанционного управления" самолетом третьими лицами, которые могли бы "отобрать" управление у экипажа.

Человеческий фактор

Согласно докладу, подробный анализ карьеры, физического состояния и обстоятельств личной и профессиональной жизни командира корабля и второго пилота не выявил никаких причин, чтобы подозревать их в неадекватном поведении во время полета. Моральное и физическое состояние пилотов не вызывало беспокойства, у них отсутствовали финансовые проблемы, не было личных проблем в семье и коллективе, говорится в докладе.

Вместе с тем сбрасывать со счетов полностью "человеческий фактор" нельзя, так как комиссия не смогла исключить вероятность вмешательства посторонних лиц в управление самолетом непосредственно в пилотской кабине.

Комиссия сделала вывод, что длительные перерывы в контакте самолета с диспетчерскими службами, а затем и полное прекращение контакта могли быть вызваны ручным отключением систем связи в пилотской кабине.

В докладе следственная комиссия отмечает, что диспетчерскими службами, в частности диспетчерами вьетнамского города Хошимин, были допущены ошибки в протоколе безопасности полетов. Диспетчеры Хошимина попытались связаться с Boeing "Малайзийских авиалиний", который должен был пролетать через воздушное пространство Вьетнама, только через 21 минуту после передачи им контроля за полетом лайнера, в то время как по действующему международному соглашению они были обязаны установить местонахождение самолета и связаться с ним в течение 5 минут после передачи им контроля.

Установление истины еще возможно

Таким образом, о том, что самолет совершил незапланированный маневр, наземные службы и ВВС Малайзии могли узнать на 15 минут раньше, чем это произошло на самом деле. Члены комиссии-эксперты ИКАО дали по результатам доклада соответствующие рекомендации министерству гражданской авиации Вьетнама, сообщил в выступлении Кок Су Чон.

Комиссия пришла к выводу, что возможно продолжение поисков основной части останков самолета, которые до сих пор не найдены, также еще можно попытаться установить истинные причины разворота лайнера и его гибели.

Накануне презентации доклада премьер Малайзии Махатхир Мохамад на вопрос журналистов о продолжении поисков самолета ответил, что поиски могут возобновиться, только если в докладе будут обнародованы какие-либо "принципиально новые" выводы или факты, связанные с судьбой самолета.

Доклад был сначала представлен родным и близким пассажиров и членов экипажа исчезнувшего лайнера, только потом состоялась его презентация для СМИ. После знакомства с докладом родственники пропавших без вести пассажиров и членов экипажа заявили об отсутствии в докладе принципиально новой информации, однако на последовавшей затем пресс-конференции Кок Су Чон несколько раз заявил о "неокончательности" выводов доклада и вероятности продолжения расследования.

Региональные обозреватели считают, что говорить о продолжении поисков и расследования пока рано, а сам доклад не дал окончательных ответов и лишь подтвердил, что катастрофа Boeing стала одним из самых таинственных происшествий в истории мировой гражданской авиации.