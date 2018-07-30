Минобороны Украины сообщило о массовых увольнениях офицеров

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Ряды украинской армии за первую половину 2018 года покинули 11 тысяч офицеров и контрактников.

Как сообщил портал Ukrmilitary, больше всего военнослужащих не устраивала низкая зарплата. Такую причину увольнения в опросе указали 36% опрошенных.

В Минобороны пояснили, что ухудшение материального положения служащих по контракту связано с повышение социальных стандартов на Украине. В начале 2016 года минимальное довольствие для военных составляло семь тысяч гривен (в районе 300 долларов), что равнялось пяти минимальным размерам заработной платы и в 1,6 раза превышало среднюю зарплату по стране. С 2017 года оклад военнослужащих лишь в 0,89 раза превышал среднестатистический показатель.

Сейчас в ВСУ контрактники в среднем получают 8,7 тысячи гривен. В ведомстве отмечают, что до конца 2018 года из армии могут уйти еще 18 тысяч человек.

Больше денег не предусмотрено

Также было опубликовано письмо министра обороны Украины Степана Полторака главе правительства Владимиру Гройсману. В нем Полторак заявил, что ведомство планирует поднять минимальную зарплату рядовым с 7,5 до 9 тысячи гривен, а офциерам с 11 до 15,3 тысячи.

Для реализации этого плана Минобороны потребовалось бы дополнительно 4,5 миллиарда гривен от государства. В министерстве финансов заявили, что не получали обращения Полторака, но пообещали рассмотреть предложение, если оно поступит.

По словам исполняющей обязанности министра финансов Оксаны Маркаровой, в бюджете Украины на 2018 год на оборонку заложено 5% от ВВП, и казначейство не предусматривает пересмотра госбюджета.

Альтернатива службе

Правозащитник Владимир Олейник в беседе с радио Sputnik обратил внимание на недовыполнение плана по набору контрактников в Черкасской области. По его словам, этот факт свидетельствует о том, что украинцы не хотят служить в армии.

Небоевые потери

"А не хотят они служить, потому что у них есть альтернатива, которой раньше не было. Уехать на заработки в туже Польшу и заработать больше, чем по контракту", — считает Олейник.

Ранее в ДНР заявляли, что руководство украинской армии не платит деньги военнослужащим в Донбассе в связи с "тяжелым социально-экономическим положением в стране". По словам начальника пресс-службы самопровозглашенной республики Даниила Безсонова, такая ситуация может спровоцировать "массовые акции неповиновения" в рядах ВСУ.

"Наиболее критическая ситуация сложилась в 24-й отдельной механизированной бригаде, где военнослужащие в массовом порядке отказываются выполнять приказы командования до получения всех положенных выплат", — сообщил Безсонов.

В ДНР также сообщали о массовых случаях неуставного поведения и дезертирства в рядах ВСУ. Украинские силовики озвучивали цифры небоевых потерь армии с 2014 года — более десяти тысяч человек. В Минобороны такие случае связали с болезнями, нарушением мер безопасности и употреблением алкоголя.