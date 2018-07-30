Олейник объяснил, почему люди не идут в "самую сильную армию Европы"

За первое полугодие 2018 года из армии Украины уволились 11 тысяч офицеров и контрактников, сообщают СМИ. Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik назвал несколько причин оттока военных из ВСУ.

За первые шесть месяцев 2018 года из украинской армии уволились 11 тысяч офицеров и контрактников. Об этом сообщает портал Ukrmilitary со ссылкой на Минобороны Украины.

Основной причиной ухода из вооруженных сил стал низкий уровень оплаты труда. Такую причину привели более трети (36%) опрошенных бывших военных.

В ведомстве пояснили, что материальное положение контрактников ухудшилось после повышения социальных стандартов в стране. На начало 2016 года минимальное денежное обеспечение военных составляло семь тысяч гривен (около 300 долларов), что равнялось пяти минимальным размерам зарплаты и в 1,6 раза превышало средний оклад по стране. С 1 января 2017 года соотношение изменилось до показателей 2,2 и 0,89 раза.

Сейчас военнослужащий ВСУ в среднем получает 8,7 тысячи гривен. При этом денежное довольствие в первый год контракта составляет 7,5 тысячи. Отмечается, что до конца 2018 года ряды украинской армии могут покинуть еще 18 тысяч человек.

Украинский политик, правозащитник Владимир Олейник в эфире радио Sputnik прокомментировал рост числа увольнений из ВСУ.

"У украинской армии не только по офицерскому составу проблемы, проблема возникла и с контрактниками. По офицерам – не случайно министр обороны (Степан) Полторак попросил в кабмине дополнительные средства для повышения содержания офицеров. А по контрактникам, например, одно из последних сообщений – если в Черкасской области раньше выполнялся план по контрактникам, то теперь недовыполнение. То есть люди не хотят служить. А не хотят они служить, потому что у них есть альтернатива, которой раньше не было – уехать на заработки в ту же Польшу и заработать больше, чем по контракту (в ВСУ – ред.)", – сказал Владимир Олейник.

По его словам, есть и еще одна причина оттока кадров из украинской армии.

"Вторая причина в том, что общее настроение украинцев – это не воевать. (Президент Украины Петр) Порошенко призывает решить проблемы на востоке страны силовым путем, но "пушечным мясом" никто быть не хочет. И в ответ президента, министров и депутатов призывают отправлять воевать их собственных детей и родственников. То есть проблемы с личным составом есть. И это свидетельствует о том, что та армия, которую Порошенко называет "самой сильной армией Европы", на самом деле таковой не является", – отметил Владимир Олейник.

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