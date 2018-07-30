Сторонники Гюлена в США опровергли сообщения о его смерти

ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА Новости. Сообщения в СМИ о кончине проживающего в США оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости представитель организации, близкой к турецкому проповеднику.

На прошлой неделе ряд турецких СМИ сообщил, что Гюлен скончался около месяца назад после онкологического заболевания.

"Гюлен жив. Эти сообщения не соответствуют действительности", — заявил Рабиа Ширин, представитель "Союза общих ценностей" из США, близкого к движению Гюлена.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 160 тысяч госслужащих, в том числе военных. Власти Турции обвиняют организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.