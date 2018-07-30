Греческий суд удовлетворил второй запрос России об экстрадиции Винника

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Суд в Салониках удовлетворил второй запрос Генпрокуратуры России об экстрадиции россиянина Александра Винника, сообщил РИА Новости адвокат Тимофей Мусатов.

"Решение принято, естественно, об экстрадиции Винника в Россию",- сказал адвокат.

"В ходе заседания было заявлено ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест. Ходатайство пока не было удовлетворено. Судья не сказала ни да, ни нет. Она сказала, примет решение (по мере пресечения) при выдаче текста решения об экстрадиции",- сказал Мусатов.

Винник арестован в Греции в июле 2017 года по запросу США, которые обвиняют его в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов.

Таким образом, сейчас имеется уже четыре решения об экстрадиции Винника — по запросу США, два решения по запросам России и по запросу Франции.

Винник был задержан в Греции по запросу США в связи с обвинениями в отмывании миллиардов долларов через биржу криптовалюты. Ранее суды в Греции приняли решения о выдаче Винника в США, в Россию, а несколько дней назад во Францию. Генпрокуратура России недавно направила второй запрос на его экстрадицию.