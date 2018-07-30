В Таджикистане ликвидировали троих подозреваемых в нападении на туристов

ДУШАНБЕ, 30 июл — РИА Новости. Правоохранительные органы ликвидировали трех подозреваемых в нападении на иностранных туристов, которое произошло в минувшее воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Таджикистана.

"В ходе спецоперации силовики обнаружили трех разыскиваемых лиц на территории кишлака Осмондара Дангаринского района, подозреваемые были ликвидированы", — сказал собеседник агентства. Другие подробности пресс-служба не сообщила.

Ранее МВД сообщало, что по подозрению в убийстве иностранцев разыскиваются три человека – двое жителей Пянджского района, 19-летние Зафарджон Сафаров и Асомуддин Маджидов, а также житель города Нурека, 21-летний Джафариддин Юсуфов, которому принадлежала машина, на которой был совершен наезд на иностранных туристов.