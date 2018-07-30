Эритрея и Сомали договорились установить дипломатические отношения

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент Эритреи Исайяс Афеверки и его коллега из Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед подписали соглашение, предусматривающее установление дипломатических отношений между двумя странами, сообщает эритрейское министерство информации.

"Две страны установят дипломатические отношения, обменяются послами и будут продвигать двустороннюю торговлю, инвестиции, а также образовательный и культурный обмен", — цитирует министерство подписанный документ.

В соглашении также говорится, что Эритрея и Сомали "стремятся к налаживанию политического, экономического, социального, культурного сотрудничества", а также сотрудничества в сфере безопасности и обороны и "будут совместно работать для поддержания мира в регионе, стабильности и экономической интеграции".

Ранее Эритрея подписала декларацию о мире и дружбе с Эфиопией, документ ознаменовал окончание состояния войны между двумя государствами. Две недели назад стало известно, что Эфиопия назначила посла в Эритрею. Им стал Редван Хусейн, ранее исполнявший обязанности посла страны в Ирландии.