В Европарламенте оценили предложение депутата сейма Латвии разделить Россию

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Евродепутат от Латвии Мирослав Митрофанов прокомментировал заявление депутата сейма Латвии Александра Кирштейнса о необходимости "раздробить Россию" во имя спокойствия Европы.

Митрофанов отметил, что Кирштейнс придерживается радикальных националистических взглядов и совершенно не заботится о вопросе войны и мира. Тем не менее, по словам евродепутата, подобные взгляды широко распространены в Восточной Европе.

"Он (Кирштейнс. — Прим. ред.) откровенно выразил тайные желания очень многих политиков не только в Латвии, в Прибалтике, но и в разных странах Европы, которым покоя не дает синдром 1991 года", — пояснил Митрофанов в интервью RT.

Он также добавил, что, мечтая о расчленении России, Восточная Европа надеется ликвидировать экономического конкурента, уничтожить его промышленность и осуществить "перераспределение благ".

Ранее Кирштейнс заявил о необходимости раздробить Россию на малые страны по этническому составу для установления "мира в Европе". Этим заявлением политик прокомментировал пост, посвященный писателю Владимиру Войновичу, который предложил экстремистский вариант гимна Советского Союза.