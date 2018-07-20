В Латвии рассказали, к чему привели плохие отношения с Россией

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Плохие отношения с Россией привели к падению транзитной отрасли и пищевой промышленности в Латвии, заявил бывший министр сообщения страны Анрийс Матисс в интервью изданию Dienas Bizness.

Политик отметил, что ограничительные меры Вашингтона и Евросоюза против Москвы и российские контрсанкции негативно отразились на латвийской экономике, поэтому улучшение отношений между Западом и Россией для Риги пойдет лишь на пользу.

"Если смотреть на транзитную отрасль, то за последние годы мы видим существенное падение на 30 процентов, что связано с этими "экономическими войнами". Также пострадала и отрасль пищевой промышленности. Поэтому любое улучшение отношений между США и Россией Латвии пойдет только на пользу. Для экономического сотрудничества, для экономики Латвии это хорошая новость. Мы связаны с глобальной экономикой и не оторваны от глобальной политики", — сказал Матисс.

Помимо этого, экс-министр призвал к сотрудничеству с Москвой, причем не только в экономическом плане, но и в политическом.

"С Россией надо сотрудничать. У нас точно есть возможность не быть такими агрессивными, какими мы были. Мы многое от себя отпугнули таким агрессивным поведением. Мы не можем не сотрудничать только экономически, нам нужно считаться с политическим отношением к России", — добавил он.

Также политик выразил мнение, что латвийская экономика сильно зависит от России. Так, по его мнению, Рига может найти рынки сбыта для шпрот и другой рыбной продукции, однако существует риск потери российского транзита.

"Возможно, рыбные консервы мы можем продавать где-то на Западе, но транзит перенаправить мы не можем, так как мы не можем изменить географию. Мы соседние страны, и наши порты используются сто лет. Как только они построят свои порты и откажутся от нас, у нас не будет, куда диверсифицировать российские грузы. Если мы ничего не делаем, то российский транзит мы потеряли", — подчеркнул экс-министр.

Кроме того, Матисс констатировал, что привлечение грузов из Индии, Китая и других азиатских стран, с которыми у Латвии нет общей границы, может также оказаться нереализуемым, если Россия решит повысить тарифы на транзит.

"Надо понять, что у нас нет границ ни с одной из этих стран, и, если Россия захочет, она со своими тарифами остановит этот транзит еще до того, как он начнется. Так что у нас не будет никакого спасения", — уточнил он.

Политик также считает, что Риге следует брать пример с Финляндии, которая, находясь в Евросоюзе, ведет совершенно отличную политику в отношении России.

"Нельзя не заметить, что у Финляндии нет таких экономических разрывов в сотрудничестве с Россией, нет и препятствий для транзита. Конечно, Финляндия также пострадала из-за санкций. Однако в области транзита сотрудничество Финляндии с Россией очень хорошее и двигается вперед", — заявил бывший министр.

Санкции против Москвы

Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Западные страны ввели ограничительные меры в адрес Москвы, обвинив ее во вмешательстве. Россия, в свою очередь, применила ответные меры, взяла курс на импортозамещение и неоднократно подчеркивала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Кроме того, Москва не раз отмечала, что не участвует во внтуриукраинском конфликте и не является субъектом Минских соглашений по урегулированию.

Пятого июля Совет Евросоюза постановил о продлении экономических мер в адрес России еще на полгода — до 31 января 2019 года. Санкции нацелены на финансовый, энергетический и оборонные секторы, а также на товары двойного назначения. Впервые их ввели 31 июля 2014 года сроком на один год, а в сентябре того же года их усилили.