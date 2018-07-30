В Латвии захотели раздробить Россию на несколько частей

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс заявил о необходимости "раздробить Россию на несколько частей". Об этом политик написал в своем Twitter.
"Только тогда, когда Россия распадается на малые страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, а в Европе установится мир на многие годы", — заключил Кирштейнс.
Этим заявлением политик прокомментировал пост, посвященный писателю Владимиру Войновичу, который предложил экстремистский вариант гимна Советского Союза.
В Латвии неоднократно звучали антироссийские лозунги, тем не менее ряд латвийских политиков отмечают, что нынешнее состояние отношений Риги и Москвы, ухудшившееся по инициативе Латвии, приносит Риге лишь убытки.