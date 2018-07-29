В Таджикистане четыре туриста погибли при наезде машины

ДУШАНБЕ, 29 июл — РИА Новости, Лидия Исамова. Четверо иностранных туристов, путешествовавших по Таджикистану на велосипедах, погибли в результате наезда автомобиля, для розыска и поимки водителя создана специальная бригада, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД страны.

"В ходе операции по задержанию преступников, совершивших наезд на иностранных путешественников на территории Дангаринского района, двое подозреваемых были убиты, один — задержан. При задержании преступники оказали сопротивление сотрудникам милиции", — сказали в МВД.

"Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории кишлака Лохур Дангаринского района была обнаружена автомашина марки Daewoo Leganza… принадлежащая 30-летнему Джафариддину Юсупову, жителю города Нурек. Повреждения на данной автомашине свидетельствуют о причастности к совершению наезда на иностранных путешественников", — сообщили в пресс-службе МВД.

По сообщению американского посольства в Душанбе, двое из погибших туристов — граждане США.

По данным пресс-службы МВД, Юсупов в воскресенье во второй половине дня совершил наезд на иностранных граждан-велосипедистов на территории кишлака Себистон Дангаринского района Хатлонской области (юг страны) и скрылся с места происшествия, в результате наезда три туриста погибли на месте происшествия, еще один скончался в больнице Дангаринского района.

По данным МВД, еще трем иностранцам, получившим легкие телесные повреждения, была оказана медицинская помощь и морально-психологическая поддержка.

"По поручению главы государства Эмомали Рахмона все подразделения силовых структур были мобилизованы на задержание преступника. На месте происшествия находилась группа, состоящая из представителей Генпрокуратуры, МВД, Госкомитета нацбезопасности, создавшая специальную бригаду, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию преступления", — сообщили в МВД.