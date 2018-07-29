Эрдоган заявил, что США могут потерять надежного союзника в лице Турции‍

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты могут потерять надежного союзника в лице Турции, передает газета Haberturk.

Так он прокомментировал позицию Турции относительно задержания американского пастора Эндрю Брансона. Кроме того, Эрдоган назвал всю эту ситуацию психологической войной.

"Мы не отступим (в связи — ред.) с санкциями. Мы не торговались в вопросе Брансона", — цитирует издание слова турецкого лидера.

Эрдоган заявил, что Анкара просила у Вашингтона помощи в возвращении из Израиля турецкой актрисы Эбру Озкан. "Эбру была отпущена на свободу, но ее паспорт конфисковали. Мы спросили, можно ли помочь ее возвращению в Турцию, передав паспорт американцам?" — сказал турецкий президент. При этом он отметил, что Турция не обещала, что вернет Брансона США.

Турецкий лидер также пригрозил США судом, если Анкаре не поставят истребители пятого поколения F-35. Ранее Конгресс собирался приостановить поставку истребителей из-за планов Турции купить еще и российские ракетные системы С-400.

"Если не дадите, то есть такая вещь, как международный арбитраж, мы пойдем в международный арбитраж… Если дело дойдет до этого, то у этого есть альтернативы", — подчеркнул Эрдоган.

Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп потребовал у Израиля освобождения Эбру Озкан, которую обвинили в связях с организацией ХАМАС. Взамен Трамп рассчитывал на то, что Турция освободит американского пастора. В результате Израиль 15 июля депортировал Озкан, но Брансон так и остался в Турции.

Американский пастор Эндрю Брансон находится под стражей в Турции с октября 2016 года из-за обвинения в пособничестве Движению Гюлена и поддержке Рабочей партии Курдистана (РПК). Сам Брансон отвергает обвинения, называя их "постыдными и отвратительными".

В последнее время вопрос судьбы американского пастора серьезно обострил отношения между двумя странами. В четверг президент США Трамп и вице-президент Майк Пенс заявили о вероятном введении экономических санкций в отношении Турции, если Анкара не пойдет на уступки в этом вопросе. Позже глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не потерпит угроз США и не позволит им вмешиваться в свою внутреннюю политику.