Эрдоган рассказал о "психологической войне" с США

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не изменит свою позицию по задержанию американского пастора Эндрю Брансона, несмотря на угрозу американских санкций, в которых он видит "психологическую войну", сообщает газета Haberturk.

"По-моему, это всё психологическая война. Мы не отступим с санкциями. Мы не торговались в вопросе Брансона", — приводит газета слова турецкого лидера.

Эрдоган добавил, что США не должны забывать, что могут потерять близкого союзника.

Американский пастор удерживается властями Турции с октября 2016 года по обвинениям в пособничестве организации гюленистов FETÖ, признанной террористической в Турции, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Брансон отрицает обвинения, называя их "постыдными и отвратительными".

В последнее время вопрос о судьбу пастора стал одним из наиболее острых в отношениях США и Турции. В четверг президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс заявили о возможности введения экономических санкций против Турции, если не будут предприняты немедленные меры по освобождению американского пастора. Позже глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не намерена терпеть угрозы США и американское вмешательство в политику страны.