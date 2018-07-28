В конгрессе США выступили против "тайных встреч" Путина и Трампа

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В конгрессе США выступили против проведения "тайных встреч" между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Член палаты представителей от Демократической партии Шейла Джексон Ли внесла на рассмотрение парламента резолюцию , осуждающую "любые будущие тайные встречи" Трампа и Путина. Автор документа также призвала американского лидера согласовать с конгрессом договоренности, которые были достигнуты на встрече с российским президентом в Хельсинки.

"(Палата представителей конгресса США. — Прим. ред.) призывает президента США предоставить конгрессу на рассмотрение и согласование любое соглашение, достигнутое на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки", — сообщается в тексте резолюции.

В документе отмечается, что заключенные между Путиным и Трампом договоренности якобы "отвечают интересам Кремля".

"Россия утверждает, что достигла договоренностей, отвечающих интересам Кремля, в то время как президент США не обсудил этот вопрос со своими советниками по национальной безопасности, с конгрессом или американским народом", — говорится в резолюции.

Саммит в Хельсинки

Шестнадцатого июля Путин и Трамп провели в Хельсинки первую полноформатную встречу. Их беседа продлилась в общей сложности четыре часа. Она началась со встречи тет-а-тет, которая заняла больше времени, чем предполагалось.

Путин на итоговой пресс-конференции рассказал, что стороны прошлись практически по всему спектру двусторонних отношений и международной повестки и кое-где даже достигли практических договоренностей.

Американский лидер также положительно оценил встречу с российским коллегой. Он подчеркнул, что связи с Россией важны для США и всего мира, и заявил, что Москва и Вашингтон должны найти возможность сотрудничать.

Позже Трамп подвергся резкой критике со стороны американских либеральных СМИ и политиков.