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В мире

ВСУ списывают боеприпасы для передачи "Правому сектору"*, заявили в ДНР

Сюжет:
Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2018 (267)
(обновлено: 20:25 28.07.2018)
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© AFP 2018 / Anatolii Stepanov Украинский военнослужащий во время подготовки боекомплекта. Архивное фотоУкраинский военнослужащий во время подготовки боекомплекта. Архивное фото
© AFP 2018 / Anatolii Stepanov

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Командование украинской армии списывает боеприпасы для передачи боевикам "Правого сектора"*, заявил начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов.

Митинг, посвященный годовщине образования Донецко-Криворожской республики. 2017 год
© РИА Новости / Валерий Мельников
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"Комбриги докладывают в штаб оккупационных сил о выполнении от 20 до 25 обстрелов ежесуточно, однако нами фиксируется не более пяти-семи обстрелов", — цитирует слова Безсонова Донецкое агентство новостей.

По данным разведки ДНР, украинские военнослужащие ежедневно сохраняют по несколько тон горючего, которое затем продают местному населению. Кроме того, каждый день похищаются десятки боеприпасов, которые "выводятся из зоны операции оккупационных сил или передаются бандгруппам "Правого сектора"* и Украинской добровольческой армии.

Украинские военнослужащие во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка. 27 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Безсонов также добавил, что Киев направил в район Горловки проверяющих, так как там обнаружили значительную разницу между фактическими и представленными на бумаге обстрелами. В республике убеждены, что целью проверки является стремление сместить командира бригады Руслана Татуся для укрепления боевиков из националистических батальонов на линии фронта.

Ранее в ДНР обвинили силовиков в организации коммерческой охоты на людей на подконтрольных Киеву территориях в Донбассе. По данным разведки, украинские военнослужащие получают деньги за организацию "охоты" на мирных жителей.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

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В мире
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Андрей Небензя
списывают "Правому Сектору", а те продают их налево. в результате горилкой и наркотой обеспечены все. бартерный обмен, однако.
20:25
28.07.2018
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nail0070
Це бизнес, ничего личного...
20:25
28.07.2018
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