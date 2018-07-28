МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Командование украинской армии списывает боеприпасы для передачи боевикам "Правого сектора"*, заявил начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов.

"Комбриги докладывают в штаб оккупационных сил о выполнении от 20 до 25 обстрелов ежесуточно, однако нами фиксируется не более пяти-семи обстрелов", — цитирует слова Безсонова Донецкое агентство новостей.

По данным разведки ДНР, украинские военнослужащие ежедневно сохраняют по несколько тон горючего, которое затем продают местному населению. Кроме того, каждый день похищаются десятки боеприпасов, которые "выводятся из зоны операции оккупационных сил или передаются бандгруппам "Правого сектора"* и Украинской добровольческой армии.

Безсонов также добавил, что Киев направил в район Горловки проверяющих, так как там обнаружили значительную разницу между фактическими и представленными на бумаге обстрелами. В республике убеждены, что целью проверки является стремление сместить командира бригады Руслана Татуся для укрепления боевиков из националистических батальонов на линии фронта.

Ранее в ДНР обвинили силовиков в организации коммерческой охоты на людей на подконтрольных Киеву территориях в Донбассе. По данным разведки, украинские военнослужащие получают деньги за организацию "охоты" на мирных жителей.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

