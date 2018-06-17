В ДНР обвинили ВСУ в организации "сафари" на людей

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Украинские военнослужащие организовали "коммерческую охоту" на людей на подконтрольных Киеву территориях в Донбассе, заявил начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР капитан Даниил Безсонов.

По его словам, в начале июня четыре иностранца заплатили бойцам ВСУ за "сафари" в зоне конфликта. Отмечается, что после оплаты желающих допускают на позиции, после чего они могут начать "охоту" на мирных жителей.

"Нашей разведкой достоверно подтверждено, что "сафари" занимаются боевики подразделения 30-й бригады в районе Марьинки и 93-й бригады в районе Докучаевска. Прибыль от "сафари" получают не только её мелкие организаторы, но и сами комбриги, а также представители штаба ООС", — заявил он.

Безсонов подчеркнул, что подобное "развлечение" стало возможным после смены Киевом формата операции в Донбассе, когда СБУ перестала играть решающую роль в зоне оккупации, и все полномочия перешли военнослужащим.

Ранее в оперативном командовании ДНР сообщили, что бойцы ВСУ стали чаще вести снайперский огонь по жителям республики.

"Сейчас это преобладающее средство воздействия со стороны противника", — отметил в воскресенье представитель военного ведомства.

В конце апреля президент Украины Петр Порошенко распорядился завершить "антитеррористическую" операцию в Донбассе, которая продолжалась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины. Сменой формата Киев легализовал использование вооруженных сил в разрешении конфликта в регионе в мирное время.