Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери. Архивное фото

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери. Архивное фото

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Посольство России в Лондоне опубликовало ответ на заявление британского парламентария Джона Глена.

Ранее Глен в интервью заявил об "ответственности Москвы" за инцидент в Солсбери.

"Посольство обратило внимание на данное интервью. По нашему глубокому убеждению, такие необоснованные высказывания из уст политика не имеют под собой оснований и вводят в заблуждение британских граждан", — говорится в заявлении посольства.

В дипмиссии также назвали безответственной позицию Лондона. Дипломаты призвали членов британского парламента потребовать от правительства тщательного и прозрачного расследования инцидента.

Отравление Скрипалей

Согласно утверждению властей Великобритании, бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены веществом А234 в английском городе Солсбери. В Лондоне заявляют, что к инциденту причастна Москва, однако в подтверждение этой версии не было представлено никаких доказательств.

Российская сторона неоднократно требовала предоставить доступ к расследованию и пострадавшим гражданам. Британские власти проигнорировали все запросы.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон, обвиняя Россию, называл "доказательства" ее вины "ошеломляющими". Однако обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, отравили Скрипалей.

В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.