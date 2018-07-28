Гендиректор Чернобыльской АЭС ушел в отставку

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости. Генеральный директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин сообщил, что подал в отставку из-за конфликта с руководством министерства экологии Украины.

"С сожалением вынужден констатировать, что на пути завершения проектов возникла серьезная преграда в виде искусственно созданного конфликта между руководством министерства экологии и руководством Чернобыльской АЭС, которая ставит под сомнение возможность реализации вышеописанного позитивного сценария… Я не сумел найти другого способа, кроме собственного увольнения. Боюсь, мой уход – единственное, что может привлечь внимание к сложившейся ситуации и хотя бы частично разрешить проблему", — говорится в опубликованном на сайте Чернобыльской АЭС обращении Грамоткина.

По словам гендиректора, конфликт "приобрел глубоко личностный характер" и 20 июля его не пригласили на Ассамблею доноров чернобыльского фонда "Укрытие" в Лондоне. Он также добавил, что "лишен возможности обеспечить погашение задолженности в Пенсионный фонд, гарантировать выплату заработной платы персоналу и покрытие текущих расходов предприятия", что также повлияло на его решение об уходе.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.